В Україні хочуть передати гуртожитки місцевим громадам. Відповідний законопроект №4325 Кабінет міністрів пропонує ухвалити Верховній раді.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує затвердити Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік.

Проект передбачає відновлення документації на гуртожитки (їх житлові комплекси та/або їх частини), благоустрій їх прибудинкових територій та проведення капітального ремонту 490 гуртожитків, у тому числі 271 гуртожитку у держвласності та 219 гуртожитків, що були включені до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Суб’єктам господарювання, до статутних капіталів (фондів) яких включені ці гуртожитки, хочуть надати компенсації за їх передачу у власність громад.

"Проект закону потребуватиме фінансування у сумі 1 271 664,0 тис. гривень, з них додаткове фінансування із загального фонду державного бюджету - 244 732,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів - 1 026 931,5 тис. гривень", - вказано у пояснювальній записці.

Згідно з законопроектом, видатки на відновлення документації на гуртожитки та визначення їх прибудинкових територій здійснюються з місцевих бюджетів.

Видатки на їх капремонт та благоустрій прибудинкових територій гуртожитків здійснюються з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

"Видатки, пов’язані з передачею гуртожитків у власність територіальних громад на частково-компенсаційній або компенсаційній основі, здійснюються з державного бюджету", - сказано у пояснювальній.

Крім того, загальний обсяг фінансування з держбюджету для надання компенсації суб’єктам господарювання, до статутного фонду яких включені гуртожитки, становить 244 732,5 тис. гривень.

Нагадаємо, минулого року у середині жовтня Кабмін схвалив законопроект про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 рік, однак Рада його так і не розглядала.