Правительство поддержало передачу общежитий местным общинам

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Новый закон позволит передавать общины из собственности бывших предприятий

Кабинет министров Украины на заседании 16 октября одобрил законопроект о передаче общежитий территориальным общинам. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании Кабмина одобрили законопроект "Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год".

Ожидается, что новый закон после принятия Верховной радой позволит передавать в общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий. Предполагается, что за этим последуют капитальные ремонты зданий и обеспечение достойных условий проживания семей.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отменил решение, которым ранее вывел Калушскую ТЭЦ из государственной собственности. Премьер Алексей Гончарук на брифинге объяснил это необходимостью обеспечить своевременное начало отопительное сезона в регионе. До этого предполагалось, что теплоэлектроцентраль перейдет в собственность территориальной общины Калуша.