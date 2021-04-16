В Украине хотят ограничить проценты по микрокредитам тройной учетной ставкой НБУ

Закон также предусматривает, что штрафы или пеня в совокупности не могут превышать половину полученной суммы. Под микрозаймами имеется в виду сумма до 5 минимальных зарплат (на сегодня это 30 тысяч гривен) или микрокредиты в банке до 10 минимальных заработных плат, то есть 60 тысяч гривен, которые заемщики берут на срок до 12 месяцев.

"Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС одобрил вывод, что своей целью документ не противоречит Соглашению об ассоциации, но требует существенной доработки, чтобы привести в соответствие с нормами Директивы 2008/48 и устранения правовой неопределенности", - говорится в решении комитета.