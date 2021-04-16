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В Украине хотят ограничить проценты по микрокредитам тройной учетной ставкой НБУ

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят ограничить проценты по микрокредитам тройной учетной ставкой Национального банка. Это предлагается в соответствующем законопроекте №5184.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Закон также предусматривает, что штрафы или пеня в совокупности не могут превышать половину полученной суммы. Под микрозаймами имеется в виду сумма до 5 минимальных зарплат (на сегодня это 30 тысяч гривен) или микрокредиты в банке до 10 минимальных заработных плат, то есть 60 тысяч гривен, которые заемщики берут на срок до 12 месяцев.

"Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС одобрил вывод, что своей целью документ не противоречит Соглашению об ассоциации, но требует существенной доработки, чтобы привести в соответствие с нормами Директивы 2008/48 и устранения правовой неопределенности", - говорится в решении комитета.

Напомним, ВР приняла законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Предусмотрена конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита.

Как писало РБК-Украина, 16 июля 2020 ВРУ приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.

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