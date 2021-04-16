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В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами потрійною обліковою ставкою НБУ

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами потрійною обліковою ставкою Національного банку. Це пропонується у відповідному законопроекті №5184.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Закон також передбачає, що штрафи чи пеня в сукупності не можуть перевищувати половини одержаної суми. Під мікропозиками мається на увазі сума до 5 мінімальних зарплат (на сьогодні це 30 тисяч гривень) або мікрокредити в банку до 10 мінімальних заробітних плат, тобто 60 тисяч гривень, які позичальники беруть на строк до 12 місяців.

"Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив висновок, що за своєю метою документ не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання, щоб привести у відповідність до норм Директиви 2008/48 та усунення правової невизначеності", - сказано у рішенні комітету.

Нагадаємо, ВР схвалила законопроект про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. Передбачена конвертація у гривню валютних зобов'язань і зміна процентних ставок і терміну погашення кредиту.

Як писало РБК-Україна, 16 липня 2020 року ВРУ прийняла закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.

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