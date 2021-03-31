В Украине хотят облегчить трудоустройство лиц с инвалидностью

"Каждый украинец должен иметь безбарьерный доступ к рабочему месту и возможность участвовать в экономической жизни страны. Правительство поддержало законопроект Минсоцполитики, который призван изменить подход к трудоустройству людей с инвалидностью", - отметил глава Кабинета министров.

Закон предлагает ввести стимулирующий инструмент, чтобы работодатели были заинтересованы в трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Кроме того, правительство приняло решение, которое облегчит получение лицами с инвалидностью или их законными представителями компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

"Мы упрощаем процедуру подачи документов для назначения льгот посредством введения в действие электронного кабинета лица с инвалидностью", - рассказал Шмыгаль.