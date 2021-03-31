В Україні хочуть полегшити працевлаштування осіб з інвалідністю. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект.
"Кожен українець повинен мати безбар’єрний доступ до робочого місця та можливість брати участь в економічному житті країни. Уряд підтримав законопроект Мінсоцполітики, який покликаний змінити підхід щодо працевлаштування людей з інвалідністю", - зазначив глава Кабінету міністрів.
Закон пропонує запровадити стимулюючий інструмент, аби роботодавці були зацікавлені у працевлаштуванні осіб з інвалідністю.
Крім того, уряд ухвалив рішення, яке полегшить отримання особами з інвалідністю або їх законними представниками компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.
"Ми спрощуємо процедуру подання документів для призначення пільг за допомогою введення у дію електронного кабінету особи з інвалідністю", - розповів Шмигаль.
Нагадаємо, в лютому Верховна рада підтримала за основу закон, який дозволяє обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово.
Як писало РБК-Україна, на початку лютого уряд схвалив рішення, згідно з яким в Україні зросте розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю.