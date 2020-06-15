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В Украине хотят наказывать тюрьмой вовлечение детей в вооруженные формирования

Новости » Политика     15.06.2020 - 17:27
В Украине хотят наказывать тюрьмой вовлечение детей в вооруженные формирования
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин разработал и внес в Раду соответствующий закон

В Украине хотят наказывать лишением свободы вовлечение детей в вооруженные формирования. Кабинет министров разработал и внес в Верховную раду соответствующий проект закона №3627.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает определить, что вовлечение или принуждение малолетнего или несовершеннолетнего лица к участию в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Документ ужесточает ответственность и за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, азартными играми. Так, если эти действия повлекли тяжкие последствия для малолетнего или несовершеннолетнего, вовлекавшему виновнику грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

Как писало РБК-Украина, в феврале Кабмин Алексея Гончарука уже вносил в парламент соответствующий закон, однако Рада не успела его рассмотреть.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики используют в качестве живых щитов детей и женщин: в Марьинке вражеские снайперы стреляли в украинских военных из-за спины маленькой девочки, зная, что ответа не будет.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныбоевикипреступления
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