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В Україні хочуть карати в'язницею втягнення дітей у збройні формування

Новини » Політика     15.06.2020 - 17:27
В Україні хочуть карати в'язницею втягнення дітей у збройні формування
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін розробив та вніс до Ради відповідний закон

В Україні хочуть карати позбавленням волі втягнення дітей у збройні формування. Кабінет міністрів розробив та вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3627.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує визначити, що втягнення або примушування малолітньої або неповнолітньої особи до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Документ посилює відповідальність і за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. Так, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки для малолітнього або неповнолітнього, винуватцю, що втягував, загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в'язниці.

Як писало РБК-Україна, у лютому Кабмін Олексія Гончарука уже вносив до парламенту відповідний закон, однак Рада не встигла його розглянути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики використовують у якості живих щитів дітей і жінок: у Мар'їнці ворожі снайпери стріляли в українських військових з-за спини маленької дівчинки, знаючи що відповіді не буде.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українибойовикипреступления
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