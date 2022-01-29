В Украине хотят наказывать за продажу курсовых и дипломов: что грозит продавцам

Изменения к закону "Об образовании"

Проект №5461 о внесении изменений в закон "Об образовании" по установлению ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добросовестности внесла в Верховную раду группа депутатов в мае 2021 года.

Документ прошел обсуждение в Комитете по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом. Также проект получил заключения относительно соответствия требованиям антикоррупционного законодательства и Главного научно-экспертного управления.

В первом чтении депутаты рассмотрели законопроект 25 января. Документ поддержали 250 народных избранников, 36 воздержались, 24 - не голосовали.

Авторы законопроекта предлагают установить, что академическое произведение содержит результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или другой творческой деятельности. Она используется для подтверждения результатов обучения и/или присвоения образовательных квалификаций, научных степеней и/или ученых званий.

По мнению авторов, это позволит более эффективно противодействовать практике продаж академических произведений.

Наказание за продажу академических произведений

Законопроект предлагает внести в статью 42 закона "Об образовании", где перечислены нарушения академической добродетели, еще один пункт. Он определяет передачу академического произведения для использования третьими лицами как нарушение.

"Передача или посредничество при передаче автором (авторами) академического произведения или его части третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором", - говорится в законопроекте.

Документ предусматривает следующие санкции за продажу академических произведений: