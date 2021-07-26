В одном из столичных вузов торговали дипломами: СБУ разоблачила схему
СБУ разоблачила советницу ректора одного из частных учреждений высшего образования на продаже дипломов об окончании вуза. Правоохранители задержали злоумышленницу во время получения взятки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно данным правоохранителей, советница ректора за взятку обещала получение диплома одного из частных учреждений высшего образования, без фактического обучения и сдачи экзаменов.
"За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы", - сообщает пресс-служба органа.
Отмечается, что незаконные предложения советницы ректора стоили начиная от 1,5 тысячи долларов.
В соответствии с ч. 4 ст. 368-3 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.