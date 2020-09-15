ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине хотят арестовывать без залога за наркопреступления

Украина, Вторник 15 сентября 2020 13:45
В Украине хотят арестовывать без залога за наркопреступления
Фото: арест (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий законопроект №3915 главы государства Владимира Зеленского нардепы поддержали за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 246 парламентариев.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, в конце июля текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также предлагает ВР изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика наркотикиарестВерховная Радазалог
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь