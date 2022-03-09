В Украине гражданским разрешили убивать российских оккупантов

Вступил в силу закон о праве гражданских украинцев и иностранцев на убийство российских захватчиков в период военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Гражданские украинцы имеют право получить огнестрельное оружие и наравне с военными использовать его против российских агрессоров. Никакого наказания за это не последует.

Стрелять во врага можно и из собственного оружия - наградного, спортивного и охотничьего. При этом полученное от государства оружие и патроны после войны придется сдать в полицию.