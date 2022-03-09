В Украине гражданским разрешили убивать российских оккупантов

Вступил в силу закон о праве гражданских украинцев и иностранцев на убийство российских захватчиков в период военного времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
Гражданские украинцы имеют право получить огнестрельное оружие и наравне с военными использовать его против российских агрессоров. Никакого наказания за это не последует.
Стрелять во врага можно и из собственного оружия - наградного, спортивного и охотничьего. При этом полученное от государства оружие и патроны после войны придется сдать в полицию.
Напомним, в Сумской области защитники территориальной обороны разбили почти 20 единиц техники оккупанта. Враги пытались зайти в один из населенных пунктов.
Захватчики пополнили арсенал ВСУ очередными трофеями, среди которых: 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет.
Мы также писали о том, что ВСУ прогнали оккупантов из Дергачей в Харьковской области и вернули город под полный контроль. Активные бои за Дергачи велись длительный период. При этом отмечается, что украинские военные потери не понесли.
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