Украине готовы передать тела погибших в Еленовке, но есть условие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца на телемарафоне.

"Но по окончании расследования. На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили", - отметил Лубинец.

По его словам, украинская сторона получила сигнал о том, что россияне готовы передать тела погибших пленных.

Напомним, сегодня стало известно, что ООН получила запросы от Украины и России о расследовании теракта в Еленовке, в результате которого погибли более 50 военнопленных.

По словам генпрокурора Андрея Костина, следствие пока склоняется к тому, что это точно не был ракетный удар по колонии, как об этом говорит российская пропаганда. Скорее всего, украинских военнопленных подорвали и сожгли сами россияне, применив термобарическое оружие.

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