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ООН получила запросы Украины и РФ о расследовании теракта в Еленовке

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Нью-Йорк, Понедельник 01 августа 2022 20:14
ООН получила запросы Украины и РФ о расследовании теракта в Еленовке Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Организация Объединенных Наций (ООН) получила запросы Украины и Российской Федерации о расследовании теракта в Еленовке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера AJ English Аманды Прайс, которая цитирует пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"ООН рассматривает запросы Украины и России о проведении расследования смертельного нападения в пятницу на объект, где содержались военнопленные в Еленовке. ООН изучает, есть ли условия, которые сделали бы расследование возможным", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона согласилась показать экспертам ООН и Красного Креста колонию в Еленовке, в которой в результате террористического акта погибли более 50 украинских пленных и более сотни получили ранения.

Накануне были опубликованы спутниковые снимки, которые подтверждают, что взрыв в еленовской тюрьме произошел изнутри, вероятно, из-за термобарического боеприпаса.

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