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Костин рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 20:42
Костин рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке Фото: генпрокурор рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а другим оружием.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил генпрокурор Украины Андрей Костин, сообщает РБК-Украина.

Генпрокурор рассказал, что каждые три часа получает информацию по уголовному производству касаемо массового убийства в Еленовской колонии.

"Предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов", - отметил генпрокурор.

Костин подчеркнул, что это, безусловно, - не ракетный обстрел. В этом международные эксперты уверены.

"Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора", - добавил он.

Что касается конкретных лиц, то неотложные следственные действия начаты, они продолжаются, но этот вопрос является более сложным, отметил Костин.

"На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор", - подытожил генпрокурор.

Напомним, ООН получила запросы Украины и Российской Федерации о расследовании теракта в Еленевке.

Накануне было опубликованы спутниковые снимки, которые подтверждают, что взрыв в Еленовской тюрьме произошел изнутри, вероятно, из-за термобарического боеприпаса.

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