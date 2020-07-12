В Україні цього року не буде ходів на річницю Хрещення Русі

Фото: хресна хода ПЦУ (РБК-Україна)

Від хресних ходів відмовилися і УПЦ, і ПЦУ

Цього року в Україні не будуть проводити хресні ходи на річницю Хрещення Київської Русі. Православна церква Україна та Українська православна церква відмовилися від ходів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко у Facebook.

За словами Ткаченка, в обох церквах святкування цього року пройдуть з дотриманням вимог карантину.

"Радий, що предстоятелі православних церков поставились відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет", - додав міністр.

Зазначимо, у період Великодніх свят українські церкви стали одним з осередків поширення коронавірусу. Попри рекомендації уряду, церкви проводили богослужіння за участі парафіян, що спричинило спалахи захворювання.

Нагадаємо, у травні ПЦУ просила уряд послабити карантин для українських парафіян.

Як пояснювала соціолог Елла Лібанова, українська влада побоялася конфліктувати з церквами під час карантину, про що свідчать недостатньо жорсткі обмеження.