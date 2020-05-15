ПЦУ просит Кабмин ослабить карантин для прихожан

Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (РБК-Украина)

Церковь просит ускорить введение адаптивного карантина для религиозных общин

Православная церковь Украины просит Кабмин ослабить карантин для прихожан. В частности, речь о введении адаптивного карантина, которое ранее предлагал Всеукраинский совет церквей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Сообщается, что предстоятель ПЦУ Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, которые касаются адаптивного применения карантинных ограничений

Также сообщается, что эти предложения основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между защитой населения и потребностями религиозных общин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские церкви просят ослабить карантин для прихожан. Среди прочего предлагается разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты.

Отметим, в Ровенской области на 17 тысяч гривен оштрафован священник, который несмотря на карантин в Украине проводил массовое богослужение на кладбище.

Автор: Иван Петров