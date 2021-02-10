В Украине на дорогах установят более 200 камер фиксации нарушений ПДД в 2021
В текущем году на дорогах Украины установят еще 220 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. Они заработают на тех участках дорог, где случается больше всего аварий.
Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Новые камеры на дорогах Украины появятся в ближайшее время. Места установки системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД уже согласованы с подразделениями Национальной полиции и службами автомобильных дорог", - отметил он.
По словам Билошицкого, к системе автоматической фиксации ПДД добавляется новый функционал - фиксирование нарушений проезда полосой общественного транспорта.
"С 15 февраля 2021 года планируется запуск системы фиксации нарушений ПДД, которые происходят именно на полосе проезда общественного транспорта. Первая камера, которая заработает в данном режиме, установлена в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - сказал он.
Напомним, замглавы МВД Антон Геращенко анонсировал, что число камер для фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах вырастет до 1,5 тысячи. Однако не уточнил, за какой период.
Как писало РБК-Украина, в Украине могут отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект.