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В Україні на дорогах встановлять понад 200 камер фіксації порушень ПДР у 2021

Новость на русском → Україна, Середа 10 лютого 2021 17:22
В Україні на дорогах встановлять понад 200 камер фіксації порушень ПДР у 2021 Фото: Олексій Білошицький (mvs.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Протягом поточного року на дорогах України встановлять ще 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху. Вони запрацюють на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

Про це у ході брифінгу розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Нові камери на дорогах України з’являться вже найближчим часом. Місця встановлення системи фото- та відеофіксації порушень ПДР вже погоджені з підрозділами Національної поліції та службами автомобільних доріг", - зазначив він.

За словами Білошицького, до системи автоматичної фіксації ПДР додається новий функціонал - фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту.

"З 15 лютого 2021 року планується запуск системи фіксації порушень ПДР, які відбуваються саме на смузі проїзду громадського транспорту. Перша камера, яка запрацює у даному режимі, встановлена у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36", - сказав він.

Нагадаємо, заступник голови МВС Антон Геращенко анонсував, що число камер для фото- та відеофіксації порушень ПДР на дорогах зросте до 1,5 тисячі. Однак не уточнив, за який період.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу. У Верховній раді зареєстровано відповідний законопроект.

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