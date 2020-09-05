В Украине действует упрощенный режим въезда для белорусов, - Кулеба

Для граждан Беларуси действует преференциальный режим въезда на территорию Украины. Белорусы смогут попасть в Украину несмотря на то, что Кабинет министров распорядился закрыть границы для иностранцев.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Мы сразу заявили четко свою позицию, что в этой тяжелой ситуации мы будем поддерживать белорусское общество. И поэтому даже на фоне введения запрета на въезд иностранцев у нас действует преференциальный режим для допуска граждан Беларуси на территорию Украины. Мы хотим быть открытыми”, - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что для белорусов нужно прописать облегченные условия въезда в Украину.

Позже в правительстве объяснили, что граждане Беларуси смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабмина о закрытии границ.

Ранее в эфире у Савика Шустера экс-министр Тимофей Милованов рассказал об угрозе инфляции гривны:

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