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Белорусы смогут въехать в Украину после закрытия границ

Украина, Среда 26 августа 2020 14:53
Белорусы смогут въехать в Украину после закрытия границ
Фото: пограничник (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлия Струк

Граждане Беларуси смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября. Соответствующее разъяснение предоставили члены правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, министр Кабинета министров Олег Немчинов обратил внимание чиновников на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране.

"У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения их о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит", - разъяснил Немчинов.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в постановлении это исключение прописано.

"Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь (в постановлении, - ред.) прописали", - заверил глава МВД.

Напомним, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что для белорусов нужно прописать облегченные условия въезда в Украину.

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