Украине уже давно нужно было вести переговоры с ЕС по CBAM, - нардеп

"Нам уже давно надо бы вести переговоры на эту тему с ЕС, потому что СBAM сам по себе является не только вызовом для украинской промышленности, но и в принципе несет много возможностей, если государство действительно защищает собственных производителей. К большому сожалению, у нашего государства позиции четкой по этому вопросу не было", - сказала Буймистер.

По ее словам, СВАМ-сертификаты могут способствовать развитию в стране инновационного бизнеса через инвестиции в экомодернизацию, однако, в Украине не созданы условия для этого.

"Я думаю, что в Европе это тоже будет использоваться как стимул для проведения и эко-модернизации, и развития более экологических технологий. Но у Украины будет ли доступ к этим механизмам? Большой вопрос к нашей власти, ведь никакой официальной позиции пока по крайней мере я не слышала от нашей власти о том, какую позицию занимает Украина в переговорах по присоединению к Европейскому зеленому соглашению", - пояснила Буймистер.