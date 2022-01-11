Угроза украинскому экспорту: ЕС хочет усилить углеродную пошлину

Голландский социал-демократ Мохаммед Шахим, отвечающий за разработку законопроекта о механизме углеродной корректировки импорта (CBAM) в Европарламенте, предлагает более жесткий вариант внедрения механизма, чем ожидалось ранее, вытекающий из драфта парламентского законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

CBAM будет дополнением европейской системы торговли выбросами (EU ETS), но вместо квот вводятся специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупаться импортерами углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов рассчитываются на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.

Шахим в интервью Agence Europe заявил, что члены комитета Европарламента по экологии, здравоохранению и продовольственной безопасности могут до 10 февраля внести свои поправки в текст.

Евродепутат рассчитывает, что финальный вариант законопроекта будет вынесен на голосование в Комитете в мае 2022 года, чтобы голосование в сессионном зале состоялось уже в июне.