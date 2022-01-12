Україні вже давно треба було вести перемовини з ЄС щодо CBAM, - нардеп

Українська влада мала давно провести перемовини з ЄС щодо CBAM-сертифікатів, щоб захистити вітчизняних виробників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа, члена комітету ВР з питань економічного розвитку Людмили Буймістер.
"Нам вже давно треба було б вести перемовини на цю тему з ЄС, тому що СBAM сам по собі є не тільки викликом для української промисловості, а і в принципі несе багато можливостей, якщо держава дійсно захищає власних виробників. На превеликий жаль, у нашої держави позиції чіткої з цього питання не було", - сказала Буймістер.
За її словами, СВАМ-сертифікати можуть сприяти розвитку в країні інноваційного бізнесу через інвестиції в екомодернізацію, проте в Україні не створені умови для цього.
"Я думаю, що в Європі це теж буде використовуватись як стимул для проведення і еко-модернізації, і розвитку більш екологічних технологій. Але чи в України буде доступ до цих механізмів? Велике питання до нашої влади, адже жодної офіційної позиції поки що принаймні я не чула від нашої влади про те, а яку позицію займає України у перемовинах по приєдгнанню до Європейської зеленої угоди", - пояснила Буймістер.
Нагадаємо, Європейська Комісія в липні 2021 року презентувала пакет законопроектів, який отримав назву Fit for 55, для скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal із досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року.
CBAM буде доповненням європейської СТВ, але замість квот упроваджуються спеціальні CBAM-сертифікати, які купуватимуть імпортери вуглецевомісткої продукції в ЄС. Ціни сертифікатів розраховуватимуться на основі середньої аукціонної ціни квот у рамках європейський системи торгівлі викидами (EU ETS).
Як показало дослідження Київської школи економіки щодо впливу на економіку України від впровадження СВАМ Європейським Союзом, введення механізму призведе до додаткового навантаження на український експорт товарів уже у 2026 році у розмірі 361 млн євро зі збільшенням у 2030 році до 396 млн євро.