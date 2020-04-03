В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000: список областей

В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000, больше всего случаев в Киеве и Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, ситуация в наиболее зараженных регионах такая:

г. Киев - 180 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Тернопольская область - 114 случаев.

Ситуация в других областях следующая:

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Ивано -Франковская область - 81 случай;

Кировоградская область - 15 случаев;

Киевская область - 70 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Тернопольская область - 114 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Черниговская область - 5 случаев

Напомним, наибольшее число зараженных коронавирусом за минувшие сутки было в Черновицкой области и Киеве.

Также в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19.

В частности в Ровенской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.