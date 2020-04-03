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В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000: список областей

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Наибольшее число зараженных в Киеве - 180 случаев

В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000, больше всего случаев в Киеве и Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, ситуация в наиболее зараженных регионах такая:

  • г. Киев - 180 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Тернопольская область - 114 случаев.

Ситуация в других областях следующая:

  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Ивано -Франковская область - 81 случай;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 25 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев

Напомним, наибольшее число зараженных коронавирусом за минувшие сутки было в Черновицкой области и Киеве.

Также в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19.

В частности в Ровенской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.

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