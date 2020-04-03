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В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 1000: список областей

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Найбільша кількість заражених у Києві - 180 випадків

В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 1000, найбільше випадків у Києві та Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, ситуація у найбільш заражених регіонах така:

  • м. Київ - 180 випадків;
  • Чернівецька область - 171 випадок;
  • Тернопільська область - 114 випадків.

Ситуація в інших областях наступна:

  • Вінницька область - 61 випадок;
  • Волинська область - 10 випадків;
  • Дніпропетровська область - 12 випадків;
  • Донецька область - 8 випадків;
  • Житомирська область - 6 випадків;
  • Закарпатська область - 24 випадки;
  • Запорізька область - 22 випадки;
  • Івано -Франківська область - 81 випадок;
  • Кіровоградська область - 15 випадків;
  • Київська область - 70 випадків;
  • Львівська область - 13 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 20 випадків;
  • Полтавська область - 5 випадків;
  • Рівненська область - 25 випадків;
  • Сумська область - 30 випадків;
  • Тернопільська область - 114 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 4 випадки;
  • Хмельницька область - 7 випадків;
  • Чернівецька область - 171 випадок;
  • Черкаська область - 55 випадків;
  • Чернігівська область - 5 випадків.

Нагадаємо, найбільша кількість заражених коронавірусом за минулу добу була у Чернівецькій області та Києві.

Також у Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19.

Зокрема у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.

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