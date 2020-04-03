В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 1000: список областей

В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 1000, найбільше випадків у Києві та Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, ситуація у найбільш заражених регіонах така:

м. Київ - 180 випадків;

Чернівецька область - 171 випадок;

Тернопільська область - 114 випадків.

Ситуація в інших областях наступна:

Вінницька область - 61 випадок;

Волинська область - 10 випадків;

Дніпропетровська область - 12 випадків;

Донецька область - 8 випадків;

Житомирська область - 6 випадків;

Закарпатська область - 24 випадки;

Запорізька область - 22 випадки;

Івано -Франківська область - 81 випадок;

Кіровоградська область - 15 випадків;

Київська область - 70 випадків;

Львівська область - 13 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 20 випадків;

Полтавська область - 5 випадків;

Рівненська область - 25 випадків;

Сумська область - 30 випадків;

Тернопільська область - 114 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 4 випадки;

Хмельницька область - 7 випадків;

Чернівецька область - 171 випадок;

Черкаська область - 55 випадків;

Чернігівська область - 5 випадків.

Нагадаємо, найбільша кількість заражених коронавірусом за минулу добу була у Чернівецькій області та Києві.

Також у Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19.

Зокрема у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.