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ГСЧС: наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Черновицкой области

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 09:13
ГСЧС: наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Черновицкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтверждено 93 случая заболевания коронавирусом

Наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки было в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

В частности, за сутки подтверждено 93 случая заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая - 25, г. Киев - 20, Винницкая - 10, Тернопольской - 8, Кировоградская - 6, Одесская - 4, Ровенской - 4, Киевская - 3, Харьковская - 3, Львовская - 2, Днепропетровская - 2, Черниговская - 2, Хмельницкая - 1, Черкасская - 1, Донецк - 1 и Ивано-Франковска - 1.

В течение суток умерло 2 человека, а именно: в Волынской области - 1 человек и Киевской области - 1 человек. Выписано после лечения 6 человек (Запорожская - 3, Киевская - 2, Львовская - 1).

Напомним, РБК-Украина писало, что число подтвержденных случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897.

Также в Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Больные коронавирусом были зафиксированы в городах Кривой Рог и Новомосковск.

Кроме того, в Ровеской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.

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