В Украине на четверть вырос спрос на новые автомобили

В Украине на 25% вырос спрос на новые автомобили в сравнении с показателями октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую ассоциацию производителей автомобилей "Укравтопром".

Так, в октябре этого года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тысяч новых легковых авто, что превысило показатели 2018 года почти на четверть.

Сообщается, что самой популярной маркой на рынке стали автомобили французкой компании Renault. В прошлом месяце 1834 автомобилей этой марки приобрели украинцы. Таким образом, спрос на автомобили Renault выросли в 2,3 в сравнении с показателями октября предыдущего года.

В прошлом месяце также купили 1233 автомобиля японской марки Toyota, которая стала второй по популярности на рынке новых авто. Спрос на новые Toyota увеличился на 37%.

Также рост продемонстрировали южнокорейская Kia (833 проданных авто, 60% рост) и немецкие автомобили Volswagen (604 проданных авто).

Самым продаваемым стал автомобиль Renault Logan. В октябре было куплено 701 шт. таких автомобилей.

Всего за десять месяцев 2019 года регистрационные номера получили 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на новые автомобили в Украине побил 19-месячный рекорд.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале года участники рынка прогнозировали падение спроса на новые автомобили в Украине из-за массовой продажи "евроблях" в хорошем состоянии.