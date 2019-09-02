Спрос на новые автомобили в Украине побил 19-месячный рекорд

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По сравнению с прошлым годом спрос на новые машины вырос 12,5%

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Сообщается, что это самый лучший для внутреннего рынка результат за последние 19 месяцев.

Чаще всего в августе украинцы покупали автомобили французской марки Renault - 1422 шт. Их продажи выросли на 44% в сравнении с прошлым годом. На 20% выросли продажи японской марки Toyota. Всего в августе куплено 1175 таких автомобиля. На третьем месте производитель южнокорейских авто KIA, спрос на которые вырос на 71% до 817 шт. Также выросли продажи марок Skoda и Nissan - 601 и 472 купленных авто соответственно

Также в топ-10 рынка новых легковых авто вошли: Volkswagen - 453 шт. (+45%); Hyundai - 381 шт. (-16%); Mazda - 232 шт. (-26%); Audi - 219 шт. (+103%); Suzuki – 200 шт. (-28%).

Наиболее продаваемым автомобилем августа стал Kia Sportage, который приобрели 711 покупателей.

Также отмечается, что прошедший летний сезон в Украине зарегистрировано 22,4 тыс. новых легковых машин, что является лучшим результатом после 2013 года, когда было приобретено 55 тыс. новых авто.

Напомним, в начале года участники рынка прогнозировали падение спроса на новые автомобили в Украине из-за массовой продажи "евроблях" в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что спрос на электромобили в Украине вырос на 58%. Лидером в части легковых электрокаров является Nissan Leaf.

