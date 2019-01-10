Участники рынка прогнозируют стагнацию импорта новых автомобилей

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На рынок новых авто будут давить продажи "евроблях" в хорошем состоянии

Участники рынка и эксперты ожидают в 2019 году дальнейшего снижения уровня продаж новых легковых автомобилей. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сдали назад: почему украинцы стали меньше покупать новые автомобили".

По мнению директора по маркетингу компании "Хюндай Мотор Украина" Тараса Лопачака, на рынок может оказать влияние нескольких факторов: президентские и парламентские выборы, волатильность курса национальной валюты, усиление рынка подержанных машин после введения новых акцизов. "Мы прогнозируем, что в 2019 году будет продано 77 тысяч новых легковых автомобилей", - прогнозирует он. По сравнению с 2018 годом, ожидается снижение продаж на 1,8%.

Негативный прогноз и у AUTO-Consulting. В 2019 году снижение объема продаж новых автомобилей продолжиться, особенно ощутимо падение будет в первом квартале, прогнозирует директор компании Олег Омельницкий. "Пока салоны не продадут машины, ввезенные по высоким акцизам, они не будут ввозить новые партии автомобилей уже с уменьшенными акцизами. В результате на рынке образуется временный спад продаж новых машин", - поясняет он.

Негативного прогноза для рынка новых автомобилей придерживаются и в Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом. По мнению главы ассоциаии Тараса Коваленко, в 2019 году продажи подержанных машин будут расти. "К примеру, после легализации "евроблях" часть их них в довольно хорошем состоянии поступит на рынок как подержанные машины с украинскими номерами. Это дополнительно увеличит предложение на рынке и снизит интерес к новым автомобилям. Кроме того, в результате увеличения спроса на электромобили на западных рынках там вырастет предложение подержанных машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Благодаря снижению цен на последние они будут пользоваться все большей популярностью в Украине. Соответственно, это еще больше усугубит позиции новых автомобилей", - считает эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году импорт подержанных автомобилей впервые за всю историю украинского авторынка превысил ввоз новых машин. За год в Украине было продано 78,4 тысяч новых легковых автомобилей, на 2,4% меньше, чем было реализовано машин годом ранее. При этом в 2018 году в Украину импортировали 120 тысяч подержанных автомобилей.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.