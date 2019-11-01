В Україні на чверть зріс попит на нові автомобілі

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Попит на автомобілі з салону виріс на 25% за рік

В Україні на 25% виріс попит на нові автомобілі у порівнянні з показниками жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську асоціацію виробників автомобілів "Укравтопром".

Так, у жовтні цього року українці придбали та зареєстрували майже 9 тисяч нових легкових автомобілів, що перевищило показники 2018 року майже на чверть.

Повідомляється, що найпопулярнішою маркою на ринку стали автомобілі французької компанії Renault. Минулого місяця 1834 автомобілів цієї марки придбали українці. Таким чином, попит на автомобілі Renault зросли в 2,3 в порівнянні з показниками жовтня минулого року.

У минулому місяці також купили 1233 автомобіля японської марки Toyota, яка стала другою за популярністю на ринку нових авто. Попит на нові Toyota збільшився на 37%.

Також зростання продемонстрували південнокорейська Kia (833 проданих авто, 60% зростання) і німецькі автомобілі Volswagen (604 проданих авто).

Найбільш продаваним став автомобіль Renault Logan. У жовтні було куплено 701 шт. таких автомобілів.

Всього за десять місяців 2019 року реєстраційні номери отримали 70,7 тис. легкових автомобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попит на нові автомобілі в Україні побив 19-місячний рекорд.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку року учасники ринку прогнозували падіння попиту на нові автомобілі в Україні через масовий продаж "евроблях" у хорошому стані.