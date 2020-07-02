В Украине на четверг объявлено штормовое предупреждение

В Украине 2 июля объявлено об ухудшении погодных условий. Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 2 июля ночью в Приазовье и в Крыму, а днем в западных областях ожидаются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в западной Украине остаются подтопленными 12 населенных пунктов.

Напомним, в Одессе из-за сильного дождя затопило часть города.

Кроме этого сообщалось, что в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.

РБК-Украина также писало о том, какой будет погода в Украине в июле.