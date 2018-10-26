В Україні немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації, - комітет ВР

Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Раді заявили, що реформа не в повній мірі синхронізована із базовими реформами освіти та охорони здоров'я

На сьогодні немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко, передає РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління ВР.

Підкреслюється, що реформа децентралізації не в повній мірі синхронізована із базовими реформами освіти та охорони здоров'я.

"Голова комітету зауважив, що на сьогодні немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації, і вона не в повній мірі синхронізована із базовими реформами освіти та охорони здоров'я", - сказано у повідомленні.

Також наголошується на необхідності врегулювання питання служби в органах місцевого самоврядування, передачі органам місцевого самоврядування повноважень із розпорядження землями за межами населених пунктів, нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування, призначення перших виборів в об’єднаних територіальних громадах, які знаходяться біля лінії розмежування.

Нагадаємо, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що за три квартали 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 32,7 млрд гривень або на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці вересня Кабмін схвалив підписання додаткової угоди з Європейською комісією про фінансування реформи децентралізації.