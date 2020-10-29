В Украине будут выплачивать адресную помощь семьям погибших на востоке добровольцев

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров принял решение о предоставлении членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи. Такое решение правительство приняло в ходе вчерашнего заседания.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Принято решение правительства о предоставлении членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 гривен, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а с 1 декабря - 17690 гривен).

"Адресную помощь члены семей получат в ноябре с доплатой с августа 2020 года, как было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 03.08.2020 № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", - сообщили в Кабмине.

Напомним, ранее стало известно, что с начала года для оказания финансовой помощи пострадавшим в антитеррористической операции выделили более 133 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, в начале августа правительство выделило более 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получившим инвалидность в результате участия в операции.