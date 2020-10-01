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С начала года пострадавшим в АТО выделили более 133 млн гривен

Украина, Четверг 01 октября 2020 15:57
С начала года пострадавшим в АТО выделили более 133 млн гривен
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С начала года для оказания финансовой помощи пострадавшим в антитеррористической операции выделили более 133 млн гривен. Средства выделяют на основании списков, которые утверждаются Межведомственной комиссией по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что 30 сентября Кабинет министров принял решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 9 млн 756 тыс. гривен семьям четырех человек, погибших во время участия в АТО, и семи лицам, получившим инвалидность.

"Это уже восьмое решение правительства в этом году. В общем за 2020 год правительство выделило 133 млн 200 тыс. гривен для предоставления денежной помощи пострадавшим в антитеррористической операции", - отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

Напомним, в начале августа Кабмин выделил более 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получившим инвалидность в результате участия в операции.

Как писало РБК-Украина, КМУ также направил местным бюджетам 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни: правительство утвердило соответствующие распоряжения.

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