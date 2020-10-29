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В Україні виплачуватимуть адресну допомогу сім’ям загиблих на сході добровольців

Україна, Четвер 29 жовтня 2020 13:45
В Україні виплачуватимуть адресну допомогу сім’ям загиблих на сході добровольців
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів схвалив рішення про надання членам сімей загиблих на сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги. Таке рішення уряд прийняв у ході вчорашнього засідання.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Прийнято рішення уряду про надання членам сімей загиблих на сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) із розрахунку, що розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 гривень, на двох і більше членів сім’ї - не менше ніж 6 100 гривень кожному", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ця допомога виплачуватиметься у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (17 120 гривень до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня - 17 690 гривень).

"Адресну допомогу члени сімей одержать у листопаді з доплатою з серпня 2020 року, як було передбачено постановою Кабінету міністрів від 03.08.2020 № 674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб", - поінформували у Кабміні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку року для надання фінансової допомоги постраждалим в антитерористичній операції виділили понад 133 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня уряд виділив понад 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

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