В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, будут ли вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что власти не планируют вводить такую меру.

Об этом заявил глава правительства в ответ на вопрос журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько во время пресс-конференции.

Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власти будут мотивировать людей делать вакцинацию.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.

Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".