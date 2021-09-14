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В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, - Шмыгаль

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 11:44
В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, будут ли вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что власти не планируют вводить такую меру.

Об этом заявил глава правительства в ответ на вопрос журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько во время пресс-конференции.

Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власти будут мотивировать людей делать вакцинацию.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.

Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Напомним, в Украине начинают вакцинировать от коронавируса дома, Минздрав запустил пилотный проект.

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Денис Шмыгаль Вакцинация
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