В Україні не будуть вводити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, - Шмигаль
Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чи будуть вводити в країні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Він заявив, що влада не планує вводити такий захід.
Про це заявив голова уряду у відповідь на запитання журналістки РБК-Україна Уляни Безпалько під час прес-конференції.
Разом з тим, за словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.
"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив він.
Голова уряду заявив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але "ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладiв".
Нагадаємо, в Україні починають вакциновувати від коронавірусу вдома, МОЗ запустив пілотний проект.