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В Україні не будуть вводити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 11:44
В Україні не будуть вводити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чи будуть вводити в країні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Він заявив, що влада не планує вводити такий захід.

Про це заявив голова уряду у відповідь на запитання журналістки РБК-Україна Уляни Безпалько під час прес-конференції.

Разом з тим, за словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив він.

Голова уряду заявив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але "ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладiв".

Нагадаємо, в Україні починають вакциновувати від коронавірусу вдома, МОЗ запустив пілотний проект.

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Денис Шмигаль Вакцинація
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