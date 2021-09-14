В Україні не будуть вводити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чи будуть вводити в країні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Він заявив, що влада не планує вводити такий захід.

Про це заявив голова уряду у відповідь на запитання журналістки РБК-Україна Уляни Безпалько під час прес-конференції.

Разом з тим, за словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив він.

Голова уряду заявив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але "ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладiв".