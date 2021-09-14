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В Украине начинают вакцинировать от коронавируса дома: Минздрав запустил пилотный проект

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Вторник 14 сентября 2021 11:00
В Украине начинают вакцинировать от коронавируса дома: Минздрав запустил пилотный проект Фото: Украина будет делать прививки от коронавируса на дому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Полтавской области стартует первый в Украине пилотный проект с выездной вакцинации. Прививать будут пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Вакцинацию на дому будут проводить в двух селах Миргородской общины - Гаркушинцах и Петровцах.

В течение 6 дней там будут находиться волонтеры, которые будут посещать местных жителей и рассказывать о необходимости вакцинации. Волонтерами будут сами жители общин: почтальоны и медицинские сестры.

Половина населения сел - люди старше 60 лет.

"Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины. Также маломобильных людей будут прививать на дому", - сообщили в ОГА.

По результатам пилотного проэкта Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.

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Полтавская область Вакцинация
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