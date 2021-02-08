В Украине будут вакцинировать от COVID жителей ОРДЛО: когда начнется

По его словам, жители оккупированных территорий смогут вакцинироваться в пунктах прививок на подконтрольной Украине территории.

"Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированной территории, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории - но это начиная с третьего этапа, для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев - через портал" - заявил Ляшко.

При этом он отметил, что людей будут прививать вакцинами, которые не предусматривают долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакциной предусматривает персонализацию того, кто будет вакцинирован.

"Для людей из неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения 2-8 градусов по Цельсию", - отметил Ляшко.