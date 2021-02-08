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В Украине будут вакцинировать от COVID жителей ОРДЛО: когда начнется

Автор: Лера Полищук

Жителей оккупированного Донбасса начнут прививать на третьем этапе вакцинации от коронавируса. Сам план вакцинации включает в себя пять этапов.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По его словам, жители оккупированных территорий смогут вакцинироваться в пунктах прививок на подконтрольной Украине территории.

"Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированной территории, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории - но это начиная с третьего этапа, для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев - через портал" - заявил Ляшко.

При этом он отметил, что людей будут прививать вакцинами, которые не предусматривают долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакциной предусматривает персонализацию того, кто будет вакцинирован.

"Для людей из неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения 2-8 градусов по Цельсию", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что жители оккупированных территорий могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Они смогут получить только в том случае, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.

Ранее сообщалось, что Россия официально подтвердила поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

Представители оккупационной власти уже заявили, что вакцинация началась.

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Новости Украины КоронавирусВиктор ЛяшкоОРДЛО
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