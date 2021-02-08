В Україні будуть вакцинувати від COVID жителів ОРДЛО: коли почнеться

За його словами, жителі окупованих територій зможуть вакцинуватися у пунктах щеплень на підконтрольній території Україні.

"Люди, які за вимушених причин опинилися на окупованій території, зможуть зробити щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній території Україні - але це починаючи з третього етапу, для них буде діяти така ж система запису, як і для всіх інших українців - через портал" - заявив Ляшко.

При цьому він зазначив, що людей будуть прищеплювати вакцинами, які не передбачають довготривале зберігання, оскільки логістика мРНК-вакциною передбачає персоналізацію того, хто буде вакцинован.

"Для людей з непідконтрольних територій будуть використовуватися вакцини з температурою зберігання 2-8 градусів за Цельсієм", - зазначив Ляшко.