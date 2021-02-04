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Ляшко: жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID в Украине

Киев, Четверг 04 февраля 2021 17:14
Ляшко: жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жители оккупированного Донбасса тоже могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.

Об этом во время дискуссии "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, люди, которые приезжают на КПВВ, могут сделать тесты на COVID в сервисной зоне. При отрицательном тесте не требуется изоляция, и информация об этом поступит в приложение "Вдома". Если нет возможности установить приложение, их направляют в обсерватор на 14 дней.

"Если это (болезнь, - ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории", - сказал Ляшко.

При этом есть возможность не сдавать тест на месте, а отправиться в пункт назначения, указанный в приложении, и уже там сдать тест.

Напомним, ранее Российская Федерация официально подтвердила поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

Представители оккупационной власти уже заявили, что вакцинация началась.

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Новости Украины Общество ДонбассОРДЛОВиктор ЛяшкоКоронавирус

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