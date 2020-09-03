В Украине будут учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон

Верховная рада решила учитывать стоимость автомобиля при определении ответственности за его угон. Нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3301.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 309 парламентариев.

Нынешняя редакция ч. 2 и 3 ст. 289 Уголовного кодекса учитывает реально нанесенные убытки от преступления, а не стоимость угнанного автомобиля.

Этот закон за угон автомобиля не предусматривает наказание в виде штрафа. Такие действия, согласно документу, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В случае если угон авто совершили с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны" или если стоимость авто составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

За кражу авто, совершенную организованной группой или сопряженную с насилием, злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в начале июля парламент одобрил данный проект закона за основу.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров.