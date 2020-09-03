ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине будут учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон

Украина, Четверг 03 сентября 2020 14:52
В Украине будут учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон
Фото: угон авто (freepik)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада решила учитывать стоимость автомобиля при определении ответственности за его угон. Нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3301.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 309 парламентариев.

Нынешняя редакция ч. 2 и 3 ст. 289 Уголовного кодекса учитывает реально нанесенные убытки от преступления, а не стоимость угнанного автомобиля.

Этот закон за угон автомобиля не предусматривает наказание в виде штрафа. Такие действия, согласно документу, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В случае если угон авто совершили с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны" или если стоимость авто составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

За кражу авто, совершенную организованной группой или сопряженную с насилием, злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в начале июля парламент одобрил данный проект закона за основу.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины автомобилиВерховная Радаугон
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь