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В Україні будуть враховувати вартість авто при виборі покарання за його викрадення

Україна, Четвер 03 вересня 2020 14:52
В Україні будуть враховувати вартість авто при виборі покарання за його викрадення
Фото: крадіжка авто (freepik)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада вирішила враховувати вартість автомобіля при визначенні відповідальності за його викрадення. Нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроект №3301.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 309 парламентаріїв.

Нинішня редакція ч. 2 і 3 ст. 289 Кримінального кодексу враховує реально завдані збитки від злочину, а не вартість викраденого автомобіля.

Цей закон за викрадення автомобіля не передбачає покарання у вигляді штрафу. Такі дії, згідно з документом, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі якщо викрадення авто здійснили за допомогою "електронних пристроїв для втручання у роботу технічних засобів охорони" або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За крадіжку авто, вчинену організованою групою або поєднану з насильством, зловмиснику загрожуватиме від 8 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на початку липня парламент схвалив даний проект закону за основу.

Як писало РБК-Україна, Міністерство внутрішніх справ створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв.

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