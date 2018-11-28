ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Украине усилят военные части, - Генштаб

Новости » Политика    28.11.2018 - 17:28
В Украине усилят военные части, - Генштаб
Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

Также может проводиться ротация военнослужащих

Во время введения военного положения основные усилия Генерального штаба будут направлены на усиление военных частей. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в оборонном ведомстве активно занимаются вопросами восстановления боеспособности, усиление военных частей, а также перегруппировки войск.

"Эти меры предусмотрены и они проводятся... На сегодняшний день отработаны планы восстановления боеспособности воинских частей и подразделений, которые завершили выполнение в зоне ООС и находятся на полигонах. На сегодняшний день могу доложить, что одна из бригад уже прошла слаживание - 54 отдельная бригада", - сказал Тимошенко.

Он также добавил, что в ближайшее время остальные военных бригад также проходить соответствующую подготовку.

"Также мы считаем, что будем стараться максимально использовать возможности органов исполнительной власти местного самоуправления по обеспечению обороны Украины", - добавил он.

Тимошенко уточнил, что также могут быть проведены мероприятия по ротации военнослужащих.

"По поводу планов по проведению ротации. Есть соответствующий план, которым мы предполагаем, что мы должны усилить группировку войск и сил. Поэтому говорить о ротации или проведения каких-либо мероприятий, если целесообразно, то мы ее проводим. Сегодня этот вопрос обсуждался на соответствующем совещании у начальника Генерального штаба, он утвердил соответствующие мероприятия по этому вопросу", - добавил он.

Напомним, в 10 областях Украины к 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую, Донецкую, Запорожскую области, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что перед началом частичной мобилизации в Министерстве обороны запланировали провести сборы резервистов.

Порошенко заявил, что не собирается продлевать военное положение Военное положение: в Мариуполе и Бердянске усиливают охрану портов
Новости Украины военное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь