В Украине усилят военные части, - Генштаб

Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

Также может проводиться ротация военнослужащих

Во время введения военного положения основные усилия Генерального штаба будут направлены на усиление военных частей. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в оборонном ведомстве активно занимаются вопросами восстановления боеспособности, усиление военных частей, а также перегруппировки войск.

"Эти меры предусмотрены и они проводятся... На сегодняшний день отработаны планы восстановления боеспособности воинских частей и подразделений, которые завершили выполнение в зоне ООС и находятся на полигонах. На сегодняшний день могу доложить, что одна из бригад уже прошла слаживание - 54 отдельная бригада", - сказал Тимошенко.

Он также добавил, что в ближайшее время остальные военных бригад также проходить соответствующую подготовку.

"Также мы считаем, что будем стараться максимально использовать возможности органов исполнительной власти местного самоуправления по обеспечению обороны Украины", - добавил он.

Тимошенко уточнил, что также могут быть проведены мероприятия по ротации военнослужащих.

"По поводу планов по проведению ротации. Есть соответствующий план, которым мы предполагаем, что мы должны усилить группировку войск и сил. Поэтому говорить о ротации или проведения каких-либо мероприятий, если целесообразно, то мы ее проводим. Сегодня этот вопрос обсуждался на соответствующем совещании у начальника Генерального штаба, он утвердил соответствующие мероприятия по этому вопросу", - добавил он.

Напомним, в 10 областях Украины к 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую, Донецкую, Запорожскую области, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что перед началом частичной мобилизации в Министерстве обороны запланировали провести сборы резервистов.