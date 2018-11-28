В Україні посилять військові частини, - Генштаб

Фото: Родіон Тимошенко (mil.gov.ua)

Також може проводитися ротація військовослужбовців

Під час введення воєнного стану основні зусилля Генерального штабу будуть направлені на посилення військових частин. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Родіон Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в оборонному відомстві активно займаються питаннями відновлення боєздатності, посилення військових частин, а також перегрупування військ.

"Ці заходи передбачені і вони проводяться... На сьогоднішній день відпрацьовано плани відновлення боєздатності військових частин та підрозділів, які завершили виконання в зоні ООС і знаходяться на полігонах. На сьогоднішній день можу доповісти, що одна з бригад вже пройшла злагодження - 54 окрема бригада", - сказав Тимошенко.

Він також додав, що в найближчий час решта військових бригад також проходитиме відповідну підготовку.

"Також ми вважаємо, що будемо намагатись максимально використовувати можливості органів виконавчої влади місцевого самоврядування з забезпечення оборони України", - додав він

Тимошенко уточнив, що також можуть бути проведені заходи з ротації військовослужбовців.

"З приводу планів з проведення ротації. Є відповідний план, яким ми передбачаємо, що ми маємо посилити угрупування військ і сил. Тому говорити про ротацію чи проведення якихось заходів, якщо доцільно, то ми її проводимо. Сьогодні це питання обговорювалось на відповідній нараді у начальника Генерального штабу, він затвердив відповідні заходи по цьому питанню", - додав він.

Нагадаємо, в 10 областях України до 26 грудня запроваджено воєнний стан. Мова йде про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перед початком часткової мобілізації в Міністерстві оборони запланували провести збори резервістів.