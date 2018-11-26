УЕФА не будет отменять матч "Ворскла" - "Арсенал" из-за возможного военного положения

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Во время игры будут приняты все необходимые меры безопасности

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отменять матч группового этапа Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" несмотря на возможное введение в Украине военного положения. Об этом сообщает Associated Press.

Игра, как и запланировано, состоится в Полтаве в четверг, 29 ноября о 19:55 по киевскому времени. Организация заверила, что будут приняты все необходимые меры безопасности.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Украине могут ввести военное положение из-за очередного акта агрессии России по отношению Украины в Азовском море.