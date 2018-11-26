ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

УЕФА не будет отменять матч "Ворскла" - "Арсенал" из-за возможного военного положения

Новости » Спорт    26.11.2018 - 18:18
УЕФА не будет отменять матч "Ворскла" - "Арсенал" из-за возможного военного положения
Фото: (facebook.com/fcvorskla)

Во время игры будут приняты все необходимые меры безопасности

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отменять матч группового этапа Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" несмотря на возможное введение в Украине военного положения. Об этом сообщает Associated Press.

Игра, как и запланировано, состоится в Полтаве в четверг, 29 ноября о 19:55 по киевскому времени. Организация заверила, что будут приняты все необходимые меры безопасности.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Украине могут ввести военное положение из-за очередного акта агрессии России по отношению Украины в Азовском море.

"Шахтер" вылетел на матч против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого УЕФА открыл дело после матча Лиги Европы "Ворскла" - "Карабах"
Новости Украины АрсеналВорсклаУЕФАПолтаваЛига Европыгрупповой раунд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь