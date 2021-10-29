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Когда в Украине будет спад коронавируса и новый подъем: ответ Кузина

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Киев, Пятница 29 октября 2021 10:42
Когда в Украине будет спад коронавируса и новый подъем: ответ Кузина Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Ожидается, что критическая ситуация будет ближайшие три недели.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью чиновника изданию "Гордон".

По его словам, спад заболеваемости будет в январе.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года", - заявил Кузин.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

Напомним, Украина обновила антирекорд по коронавирусу.

Отметим, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.

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