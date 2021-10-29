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Коли в Україні буде спад коронавірусу і новий підйом: відповідь Кузіна

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:42
Коли в Україні буде спад коронавірусу і новий підйом: відповідь Кузіна Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ розповіли, коли буде спад коронавірусу в Україні. Очікується, що критична ситуація буде найближчі три тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посадовця виданню "Гордон".

За його словами, спад захворюваності буде в січні.

"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.

За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.

Нагадаємо, Україна оновила антирекорд щодо коронавірусу.

Зазначимо, Держкомісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.

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Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України
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