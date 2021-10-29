Коли в Україні буде спад коронавірусу і новий підйом: відповідь Кузіна
У МОЗ розповіли, коли буде спад коронавірусу в Україні. Очікується, що критична ситуація буде найближчі три тижні.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посадовця виданню "Гордон".
За його словами, спад захворюваності буде в січні.
"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.
За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.
Нагадаємо, Україна оновила антирекорд щодо коронавірусу.
Зазначимо, Держкомісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.